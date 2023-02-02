В ГД призвали запретить россиянам играть за врагов в компьютерных играх Депутат Колесник призвал запретить россиянам играть за врагов в компьютерных играх

Фото: Armin Weigel/Global Look Press

Танк Leopard 2

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал изменить устройство компьютерных игр таким образом, чтобы россияне не «воевали» за врагов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, если в игре присутствуют танки, важно понимать, к какой стране они относятся. Также парламентарий признался, что мечтает сжечь немецкий танк Leopard, если он появится на территории России.

Компьютерные игры должны быть устроены нормально. А не так, чтобы там были неизвестно какие — американские или немецкие танки <...> У меня вообще есть мечта — сжечь «Леопард», если он здесь (в России. — NEWS.ru.) появится. Должна же быть на старости лет какая-то мечта, — заявил Колесник.

Депутат добавил, что на прилавках магазинов должно быть больше кукол российского производства. По его словам, американские Barbie популярны из-за раскрученности, тогда как в России достаточно кукол собственного производства.

Все куклы Barbie на одно лицо. Просто реклама раскрутила их. А у нас есть и свои, условные, куклы Аленки. Если это произведение искусства, например испанцы красивые куклы делают, то нет проблем. А от этих Barbie уже тошнит, — поделился мнением Колесник.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила, что игрушки в виде немецких танков Leopard 2, американских Abrams и другой военной техники стран НАТО необходимо запретить. По мнению парламентария, производители должны изображать символику Альянса на игрушках таким образом, чтобы у детей возникло «желание с ними расправиться с помощью российских танков».