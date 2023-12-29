Депутат Госдумы сообщила о планах по увеличению турпотока на Кубани Депутат Костенко: турпотоки на Кубани необходимо растянуть по всему краю

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Чтобы увеличить турпоток на Кубани, необходимо растянуть его по всему краю, рассказала депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко. В интервью KP.RU парламентарий подчеркнула, что это позволит снизить нагрузку на традиционные места отдыха — Геленджик, Сочи и Анапу.

Мы разговаривали с нашим министром по туризму Михаилом Зарицким, проговаривали эти проблемы, что нам нужно к следующему лету как-то растянуть эти туристические потоки по всему краю, чтобы снизить нагрузку на традиционные места отдыха — Геленджик, Анапу, Сочи, — отметила Костенко.

Депутат уточнила, что привлечь туристов можно в районы азово-черноморского побережья, в том числе в предгорье Краснодарского края. По словам парламентария, там достаточно развита инфраструктура, есть термальные источники и бассейны. Планируется продолжить улучшать туристическую инфраструктуру в этих районах. Также важно решить вопрос с пробками. Сейчас создается большая нагрузка на дорожную инфраструктуру, подчеркнула Костенко.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев ранее рассказал, что Китай и Индия стали основными поставщиками туристов для России в 2023 году. По его словам, тройку замыкают граждане стран Европы.