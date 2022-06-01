Депутат Госдумы сообщил о скором освобождении Донбасса Картаполов: Донбасс будет зачищен в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Донбасс будет зачищен от остатков ВСУ в ближайшее время после того, как ВС РФ проведут зачистку на освобождённых территориях, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что спецоперация развивается по заранее продуманному плану.

Я полагаю, что ближайшее время будет определяющим в развитии ситуации. Я не исключаю, что скоро произойдет крушение украинского фронта, когда они уже навоюются окончательно. И никакое чудо-оружие их не спасет, как никогда и никого не спасало, — сказал он.

Кроме того, Картаполов предположил, что спецоперация неизбежно закончится переговорами с Киевом. По его мнению, это произойдёт достаточно скоро, поскольку в рядах ВСУ ухудшается боевой дух, а ситуация для них будет с каждым днём усугубляться.

Картаполов также отмечал, что российские вооруженные силы, наоборот, практически перестали нести потери в ходе специальной военной операции на Украине. Он добавил, что это связано с изменением подхода к ведению боевых действий. По его словам, спецоперация сегодня проводится «строго по военной науке».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет в Донбассе порядка 60–100 солдат. Количество раненых составляет около 500 человек в день. Ситуацию на востоке Украины глава государства охарактеризовал как «очень тяжелую».