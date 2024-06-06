В Госдуме рассказали о важности адекватных условий труда Депутат Чернышов: при адекватных условиях труда люди лучше работают

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Если соблюдать адекватные условия труда, люди будут лучше работать, считает депутат Госдумы Борис Чернышов. В беседе с «360» он выразил мнение, нужно сократить рабочий день во время жары, потому что при таких погодных условиях падает трудоспособность.

Мы, по сути, калечим людей, уменьшаем их производительность, трудоспособность. Это абсолютно неадекватно, особенно, когда не создают условия для того, чтобы нормально работать: нет доступа к воде, нет нормального режима охлаждения, кондиционирования помещений. Люди по-настоящему потеют. Этому нужно положить конец, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что при высоких температурах ухудшается здоровье человека, так как приходится удар по эндокринной и сердечно-сосудистой системам. Кроме того, депутат предложил сократить рабочий день для женщин с двумя и более детьми. По его словам, после работы они занимаются еще уборкой, готовкой и занятиями с детьми, поэтому нужно пойти на своеобразную уступку.

Есть закон предельной полезности, то есть мы обычно полезны 20% времени на работе, а все остальное время тратим на какие-то ритуальные, рутинные вещи. Давайте их сокращать и освободившееся время тратить на то, чтобы человек был более счастлив. Счастливый человек, он и работает лучше, — добавил Чернышов.

Ранее Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день на час и два, если температура в помещении достигла отметки 28,5 и 29 градусов без кондиционера. В ведомстве подчеркнули, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. Особенно это затрагивает тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.