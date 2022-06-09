Смертная казнь грозит не только иностранным наемникам, но и пленным солдатам ВСУ, заявил депутат Госдумы Александр Бородай в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он уточнил, что украинские военные совершили «страшные преступления» не только против бойцов ВС РФ, но и против мирных жителей. Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил троих иностранных наемников к смертной казни.
Многие так называемые военнослужащие ВСУ, я уж не говорю про тех, кто служил в нацбатах, совершили тяжелейшие преступления, как против военных, так и против гражданских. Тем, кто совершил страшные преступления, о которых даже говорить не хочется, грозит ровно такая же мера наказания, — заявил парламентарий.
Ранее сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что решение Верховного суда ДНР, который приговорил троих иностранных наемников к смертной казни, является правильным. Также сенатор усомнился в человечности «так называемых» людей, которые ехали на Украину, как на «сафари».
Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность помилования иностранных наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни. Однако он сомневается в справедливости возможного решения о помиловании этих иностранных граждан.