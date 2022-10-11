Депутат Госдумы призвал украинских военных к перевороту Депутат ГД Шеремет призвал украинских военных совершить государственный переворот

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинских военных свергнуть избранное руководство государства и взять власть в свои руки. По мнению российского парламентария, такие действия помогут «сохранить страну», Об этом он сообщил РИА Новости.

Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, — заявил депутат.

По мнению Шеремета, пришедшие в результате переворота к власти новые руководители государства смогут «сохранить жизни и страну».

Ранее Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО. По его словам, украинские военные используют эти спутники для разведки и координации ракетных ударов по Херсонской, Запорожской областям, а также Донецкой и Луганской народным республикам.

Также Шеремет заявлял, что новым президентом США должен стать американский предприниматель Илон Маск. По его словам, Маск хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, к числу которых относится и Россия, с ним можно выстраивать нормальные и взаимовыгодные отношения.