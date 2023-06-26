Депутат Госдумы призвал Пригожина покончить с собой Руководивший операциями ЧВК «Вагнер» депутат Гурулев призвал Пригожина покончить с собой

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире программы на телеканале «Россия 1» призвал бизнесмена Евгения Пригожина покончить с собой. Ранее Гурулев признавался, что руководил операциями ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Он добавил, что командиру ЧВК Дмитрию Уткину следует поступить также.

Я жестко убежден в том, что предателей в военное время нужно уничтожать, — сказал Гурулев.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Пригожин также решил выехать в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина закрыли, так как юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. По ее словам, если законы в каких-то «исключительных критических случаях» перестают выполнять свою функцию, то они «идут лесом».