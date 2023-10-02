Депутат Госдумы призвал Маска полностью отключить Украину от Starlink Депутат Журавлев призвал Маска полностью отключить Украину от Starlink

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Starlink

Американскому предпринимателю Илону Маску пора отключить Украину от своего сервиса спутниковой связи Starlink вместо того, чтобы в соцсетях иронизировать в адрес киевских властей, заявил NEWS.ru первый заместитель думского комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Маск не скрывает своего недовольства украинским руководством.

Вот взял и отключил бы Украину от своего сервиса, после чего ВСУ не продержатся и недели, — предложил депутат.

По словам Журавлева, киевские власти своим неадекватным поведением отпугивают от себя союзников с космической скоростью. В результате Конгресс США принял бюджет, в котором нет денег для Украины, а польские власти даже отказалась ехать в Киев на организованный президентом Зеленским форум военной индустрии.

Западная пресса уже издевается над Зеленским, изображая его то ненасытным кровавым чудовищем, то оборванцем-попрошайкой. Хотя это, конечно, не означает, что поток западного вооружения на Украину уменьшился, — заключил депутат.

2 октября парламент Украины обвинил американского предпринимателя Илона Маска в «распространении российской пропаганды» после того, как он опубликовал в соцсети мем с президентом Украины Владимиром Зеленским, выпрашивающим деньги у Запада. В Верховной раде в ответ выложили такой же мем, но уже с изображением Маска. Его подписали словами: «Когда прошло уже пять минут, а ты еще не распространил российскую пропаганду».