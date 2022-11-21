Депутат Госдумы призвал коллег перевести месячную зарплату на спецоперацию Депутат Госдумы Хамзаев призвал парламентариев перевести месячную зарплату на нужды СВО

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Дагестана (партия «Единая Россия») Султан Хамзаев призвал коллег отказаться от месячной зарплаты и перевести деньги на счет благотворительного фонда, который специализируется на поддержке солдат в зоне СВО, а также на оказании гуманитарной помощи жителям новых субъектов РФ. По его словам, такие фонды созданы при ЕР, в регионах и при разных гуманитарных организациях, передает РИА Новости.

Считаю, что будет правильно, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, специализирующегося на вышеперечисленных целях (поддержка солдат в зоне спецоперации, гумпомощь жителям новых территорий). Они есть как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях, — сказал Хамзаев.

Депутат добавил, что помогает военнослужащим, которые участвуют в спецоперации, с первого дня ее проведения. Он отметил, что в Дагестане действует централизованный счет при Минтруде, инициированный главой республики, на который все желающие могут внести денежные средства.

Так, например, на счет фонда в марте нашей командой было внесено 2 млн рублей. Сегодня мы также сосредоточены на адресной закупке всего необходимого для наших бойцов, — подытожил Хамзаев.

Ранее мэр Читы Александр Сапожников сообщил, что официально ушел в отставку и решил отправиться в зону спецоперации. Он поблагодарил жителей, коллег, губернатора Забайкальского края Александра Осипова и правительство региона за работу на благо города.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что депутаты, соответствующие требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. По его словам, брони, освобождающей парламентариев от мобилизации, не существует.