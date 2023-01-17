В ГД предложили запретить актерам-иноагентам сниматься в кино Депутат Драпеко предложила запретить актерам-иноагентам сниматься в кино за счет бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актерам-иноагентам надо запретить сниматься в новых фильмах за бюджетный счет, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко. При этом, по ее словам, «старые» картины нужно оставить в прежнем виде и не заниматься цензурой.

Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счёт, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния, — сказала Драпеко.

По словам парламентария, вырезать сцены с актерами-иноагентами не стоит, поскольку фильмы представляют собой плод коллективного творчества артистов, сценариста, режиссера, оператора, художника и всей съемочной группы. Артисту же там «принадлежит только его лицо».

Не надо ничего замазывать, надо оставить все как есть, — добавила депутат.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что государство должно прекратить выдачу грантов и субсидий на съемки фильмов, постановки спектаклей, организацию выставок и любых мероприятий, проводимых артистами, ведущими антироссийскую агитацию. Это же касается и писателей, выступающих против спецоперации, чьи книги должны быть ограничены в обороте. По словам Колунова, от «исхода предателей» не пострадают ни культура, ни шоу-бизнес, тогда как сами писатели и другие деятели искусства не смогут прожить без российских читателей, зрителей и поклонников и не найдут свою аудиторию на Западе.