Депутат Госдумы предложил призывать в армию женщин Депутат Госдумы Чепа: в России должны начать призывать в армию женщин

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В России должны начать призывать в армию женщин, заявил депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» Алексей Чепа, слова которого цитирует URA.RU. Так он прокомментировал предложение сенатора Совфеда Владимира Джабарова об увеличении срока службы в армии. Он подчеркнул, что одного года для пребывания в Вооруженных силах недостаточно.

Я предлагаю начать, как в Израиле и всех женщин также (призывать в армию. — NEWS.ru) Два года — это конечно сильно меняет (ситуацию. — NEWS.ru). За один год не успевают нормально обучить военной специальности. Я вообще считаю, что служба в армии один год мало чего дает, — сказал Чепа.

Он добавил, что в России действует концепция перехода на контрактную армию. По его мнению, это верный подход, однако он должен быть плавным.

Мы нормально не сделали ни одного ни второго. Реформа прошла так, что у нас большое количество срочников, но они ничего не умеют, — заключил парламентарий.

Ранее первый заместитель руководителя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил коллегам подумать о возвращении к двухлетней службе в армии России. По словам российского сенатора, данное нововведение поможет нарастить численность Вооруженных сил России и подготовить профессиональных бойцов.