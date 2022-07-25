Депутат Госдумы предложил отказаться от иностранцев в российском футболе Депутат Терюшков: нужно отказаться от легионеров в футболе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском футболе необходимо отказаться от иностранных игроков, заявил депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков в интервью порталу Sports.ru. Так депутат отреагировал на отъезд уругвайского футболиста Варелы из московского «Динамо», который покинул страну, не сообщив об этом руководству команды. По словам Терюшкова, сейчас необходимо воспользоваться моментом и заняться усиленным воспитанием российских молодых футболистов.

Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков, — заявил Терюшков.

О бегстве Варелы стало известно 24 июля. Уругваец улетел из России, не уведомив никого в «Динамо», хотя его контракт действовал до лета 2023 года. Вероятно, он продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов счел этот поступок низким. Он добавил, что россияне так не поступают, а иностранцы могут «наплевать» на обязательства.