Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран Депутат ГД Федоров: Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает Sputnik Латвия. Парламентарий вынес на рассмотрение законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Он напомнил, что помимо Литвы также незаконно состав Союза покинули две другие прибалтийские страны и Украина.

Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР, — сказал Федоров.

Депутат ранее прокомментировал свой законопроект об отмене признания независимости Литовcкой Республики. Как утвeрждает Фёдоров, постановление о признании независимости Литвы «является незаконным, поскольку принято некoнституционным органом и с нарушением требований статей Конституции ССCР».

Парламентарий пояснил, что в случае принятия инициативы встанет вопрос о законности нахождения республики в составе НАТО. Россия таким образом получит юридические основания для правового решения ситуации, сложившейся на постсоветском пространстве.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в Вильнюсе всерьёз опасаются внесённого в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы. Он добавил, что инициативу российского депутата Евгения Фёдорова в Литве восприняли «с повышенным вниманием», хотя она исходила не от высших должностных лиц.