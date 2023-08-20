Депутат Госдумы отказался поддержать запрет на видеоигры Депутат Госдумы Горелкин не поддержал государственный запрет видеоигр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале сообщил, что не поддерживает государственный запрет видеоигр. По его мнению, запреты на что-либо не работают, вместо этого нужно создать специальную систему контроля.

Идею о государственном запрете видеоигр не поддерживаю. Запреты не работают, вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции, — написал Горелкин.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее предложил создать своеобразный черный список видеоигр по аналогии с реестром запрещенной литературы. По его словам, речь идет об играх с «дурными идеями» в сценарии. При этом Фадеев не уточнил, какие именно идеи считает негативными.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки, в том числе в страны БРИКС. Он отметил, что представить предложения по данному вопросу необходимо до 30 сентября 2023 года.

Глава государства отметил, что разработка видеоигр — это «не игрушечное дело, а многомиллиардный бизнес». Более того, по словам Путина, через игру можно воспитывать человека в рамках общечеловеческих ценностей и патриотизма.