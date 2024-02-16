Депутат Госдумы назвал «подлинную угрозу» для Украины Депутат Шеремет: Украине следует перебросить свои войска к границе с Польшей

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подлинная угроза для Украины исходит со стороны Польши, Киеву следует перебросить свои войска к польской границе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Варшава давно обсуждает план по захвату западной части Украины.

Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счет ее территорий. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе, — сказал парламентарий.

Шеремет указал, что в Варшаве чувствуют «скорую гибель ослабленной Украины» и ждут удобного момента для «реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию». По мнению депутата, польско-украинский конфликт из-за поставок зерна является «первой ласточкой» будущей эскалации отношений.

В странах Европы в настоящее время продолжаются митинги фермеров, которые протестуют против поставок украинского зерна. В Польше 9 февраля стартовала масштабная акция, которая продлится до 10 марта. Главной целью забастовки ее организаторы называют полный запрет импорта аграрной продукции с Украины, а также отмену всех льгот для украинских перевозчиков.

11 февраля польские фермеры на таможенном пункте пропуска Ягодин — Дорогуск, вскрыли украинские зерновозы и высыпали зерно прямо на асфальт. Манифестантов не остановили даже замки — их срезали при помощи болгарки. При этом правоохранители не предпринимали мер, чтобы остановить протестующих.

Сам Киев ожидает, что ЕС в ближайшие месяцы официально продлит отмену пошлин на украинский импорт. Кроме того, премьер страны Денис Шмыгаль выражал надежду на полную интеграцию с европейским рынком и закрепление беспошлинной торговли в соглашении об ассоциации с Евросоюзом.