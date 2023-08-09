Депутат Госдумы нашел способ спасти подмосковные деревни от «вымирания» Депутат ГД Колунов предложил расширить действие «Сельской ипотеки» на Подмосковье

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Чтобы спасти подмосковные деревни от «вымирания», следует расширить действие программы «Сельская ипотека» на агломерации Московской области, предложил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что программа дает возможность получить ипотечный кредит под 0,1% на строительство или покупку жилого дома в сельской местности.

Сейчас льготные ипотечные условия действуют на всех сельских территориях России за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Наши жители из Волоколамска, Лотошино, Шаховской обращаются ко мне постоянно, просят распространить льготную ипотеку и на их регион. И это справедливо, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, расширение «Сельской ипотеки» позволит развивать жизнь в селах и деревнях и предотвратит массовое переселение жителей ближе к Москве. Колунов пообещал обратиться с соответствующим предложением в Минсельхоз России.

Премьер России Михаил Мишустин в январе 2023 года подписал распоряжение, снижающее до 0,1% размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий страны. Действие программы распространяется на сельскую местность и города с населением, не превышающим 30 тысяч человек.