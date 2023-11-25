В Госдуме ответили главе СБУ на угрозы уничтожить Крымский мост Депутат ГД Журавлев заявил о важности контрразведки для защиты Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Украина будет предпринимать новые попытки атаковать Крымский мост, выразил уверенность первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат заявил NEWS.ru, что в предотвращении атак ВСУ важную роль играет работа российской контрразведки.

СБУ неоднократно заявляла, что Крымский мост для них для всех — приоритетная цель, они считают, что он имеет значение не только технологическое, как ветка снабжения российских войск в Крыму, но и психологическое, как символ присоединения полуострова к России. Уже ведь пытались его подорвать дважды: с завозом взрывчатки в фуре и атакой беспилотных морских катеров, — напомнил он.

Парламентарий выразил надежду, что после предыдущих попыток Киева атаковать Крымский мост службы, охраняющие этот объект, «сделали соответствующие выводы» для того, чтобы подобное не повторилось. Он высказал мнение, что для пресечения новых попыток атак со стороны ВСУ российские спецслужбы должны действовать на опережение.

Надо просто не давать врагу возможности, выбивая у него оружие еще на подходе, и здесь, конечно, очень велика роль и нашей контрразведки, которая должна отслеживать все действия противника, — заявил депутат.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста и пообещал «много сюрпризов». По его словам, российский мост «обречен».