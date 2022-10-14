Депутат ГД заявил о возвращении домой около 700 мобилизованных из Елани Депутат ГД Иванов заявил о возвращении домой около 700 мобилизованных из центра в Елани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 700 мобилизованных, находившихся в учебном центре в Елани Свердловской области, были возвращены домой, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, 400 резервистов были отправлены домой по состоянию здоровья, еще 300 были призваны неправомерно, из-за чего возникает все больше вопросов к качеству работы военкоматов.

Военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть выполняют работу военкомов, — написал Иванов.

Ранее уполномоченные по правам человека в субъектах РФ рассказали о том, с какими проблемами чаще всего обращаются к ним мобилизованные или их семьи. Больше всего жалоб поступило из-за несоответствия мобилизованного таким критериям призыва, как возраст, состояние здоровья и наличие иждивенцев. Вторыми по числу обращений являются жалобы на медицинский осмотр или на проблемы со здоровьем.

Одним из самых распространенных доводов для обращений является непроведение медицинской комиссии для установления заболеваний, препятствующих прохождению службы по мобилизации и несогласие с результатами медицинского освидетельствования. Об отсутствии в ряде регионов обязательных медкомиссий для мобилизуемых эксперты говорят уже давно, а жалобы на отсутствие медицинского контроля поступают в том числе от представителей военного командования.