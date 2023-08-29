Депутат ГД заявил о переломном моменте для переговоров Москвы и Киева Депутат Калашников заявил, что переговоры с Украиной исключены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Калашников

Заявление властей Украины о подготовке второго контрнаступления исключает возможности для проведения переговоров с Россией, заявил депутат Госдумы Леонид Калашников в комментарии информационному агентству URA.ru. По его словам, для Киева ключевым условием переговоров является нанесение поражения российской армии. Однако Москву такой вариант не устроит, подчеркнул он.

Украина говорит, что будет второе контрнаступление и для них как условие переговоров — нанести нам поражение. Это отменяет какие-либо предварительные переговоры, — заявил парламентарий.

В то же время депутат отметил, что успешные мирные переговоры могут сыграть на руку как Украине, так и ее западным партнерам. Это обусловлено тем, что Киев получит время для получения дополнительных вооружений, что в конечном счете позволит ему возобновить боевые действия. По мнению Калашникова, этот момент учитывается президентом Владимиром Путиным.

Здесь очень сложная материя, к которой главнокомандующий всегда внимательно относится, — уточнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условия для проведения переговоров по Крыму. По его словам, Киев готов к переговорам лишь в том случае, если Вооруженные силы Украины окажутся у административных границ полуострова. При этом он отметил, что Украина желает демилитаризации региона.