Депутат ГД: Запад не готов осуждать позицию Баку в конфликте с Ереваном Депутат ГД Хамзаев: Запад не готов осуждать позицию Баку в конфликте с Ереваном

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Страны Запада не станут осуждать Баку в сложившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. Такое молчание Запада политик назвал лицемерием, поскольку действия России на Украине, направленные на защиту суверенитета, подверглись осуждению, а аналогичная позиция Азербайджана — нет. Он предположил, что Запад «побоится что-то сказать Баку».

Мне интересно, как Запад отреагирует на позицию Азербайджана. Они предъявляют нам — России, — что мы защищаем свой суверенитет. Как они отреагируют на позицию Азербайджана [который защищает территориальную целостность]? У США, ЕС, Британцев однополярно все — русофобская истерия. Я не призываю их к этому (осудить Азербайджан. — NEWS.ru). Но это лицемерие, они побоятся что-то сказать Баку, — заявил он.

Хамзаев сообщил о необходимости разобраться в сложившейся ситуации на границе двух конфликтующих стран. По словам депутата, не Турция, а Россия должна выступить в роли «третейского судьи» и дать обеим странам стабильность и чувство защищенности.

Кроме того, Хамзаев заявил, что в Армении третье по величине и количеству сотрудников посольство США в мире, которое используют по линии ЦРУ и дипломатической части «в качестве плацдарма».

Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru сообщил, что эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в приграничной зоне выгодна Соединенным Штатам, поскольку если Россия вступится за союзника по ОДКБ Армению, то на сторону Азербайджана встанет Турция, из-за чего вспыхнет конфликт между Москвой и Анкарой. В случае же если Россия этого не сделает, существует риск того, что Армения покинет организацию.