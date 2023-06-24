Депутат ГД Швыткин призвал ЧВК «Вагнер» немедленно остановить мятеж

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Юрий Швыткин

Необходимо прекратить преступные действия со стороны тех, кто пытается организовать вооруженный мятеж в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин. По словам парламентария, президент РФ Владимир Путин в своем обращении четко обозначил меры, которые принимаются с целью пресечения мятежа.

Настало время, когда мы должны объединиться как никогда, и армия России должна чувствовать эту поддержку в тылу, иначе эффективность действий будет утрачиваться. Всем необходимо держать строй в рамках защиты национальных интересов нашей страны. Мне звонили, спрашивали — на чьей я стороне, так вот, я на стороне нашей страны и верховного главнокомандующего, которого мы должны поддерживать, — заявил Швыткин.

Депутат считает, что все должны сделать выводы из сложившейся ситуации.

Я обращаюсь к «вагнеровцам», многие меня знают. Вы должны прекратить все преступные действия и вернуться на исходные позиции в части, в которых находились ранее, — добавил парламентарий.

Путин в своем обращении к гражданам 24 июня заявил, что власти жестко ответят на попытки организации вооруженного мятежа. Президент назвал любую внутреннюю смуту смертельной угрозой для государственности. По его словам, все, кто сознательно встал на путь предательства и методов террора, понесут неминуемое наказание и перед законом, и перед народом страны.