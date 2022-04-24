Депутат ГД Шхагошев заявил, что Россия вводит США в дипломатический стресс

Остановка диалога между двумя ядерными державами — Россией и США — может быть опасной для всего мира. Однако своими лицемерными действиями Вашингтон пытается показать, что в Белом доме именно этого и добиваются, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости. По его мнению, причиной такого поведения американской администрации является то, что РФ «вводит США в дипломатический стресс» от спецоперации на Украине.

Практически США делают всё, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия — это ядерные державы, — подчеркнул политик.

По словам парламентария, за Россией «не заржавеет в части зеркального ответа», а фрустрация американской стороны вызвана тем, что ситуация на Украине «неизбежно бьёт и по остаткам однополярного мира».

Это последнее дело подобными вещами давить на дипломатов. С одной стороны, они призывают к теоретическим переговорам, а с другой, вот так уже на практике поступают с дипломатами, — отметил Шхагошев.

Он также назвал действия американских властей «сущим лицемерием».

Американские власти ранее заблокировали работу российского посольства в Соединённых Штатах, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что в адрес дипмиссии поступают телефонные звонки и письма с угрозами, а банковские счета двух генконсульств были закрыты.