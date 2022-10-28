Депутат ГД Шеремет призвал Зеленского бежать с Украины

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Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом задуматься о бегстве из страны, сообщает РИА Новости. Парламентарий подчеркнул, что дни украинского лидера в качестве политического деятеля «сочтены». Политик добавил, что в ближайшие месяцы в мире может серьезно измениться соотношение политических сил, из-за чего режим в Киеве окажется не нужным Западу.

Зеленскому стоит задуматься о бегстве. Преступному киевскому режиму придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос, — сказал Шеремет.

По словам депутата, Зеленский в качестве политика больше «не котируется».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить свою помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти.

Он выразил надежду на то, что властям в Киеве получится исправить эту ситуацию. В США прогнозируют, что республиканцы займут большинство в сенате и палате представителей после выборов 8 ноября. В этом случае финансовая и военная помощь Украине, по мнению аналитиков, может оказаться под угрозой.