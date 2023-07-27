Депутат ГД рассказал о сотрудничестве России и Африки Депутат ГД Гаврилов рассказал о наращивании кадровых специалистов в Африке при помощи России

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

России следует наладить новые транспортно-логистические цепочки с Африкой, а в расчетах заменить доллар на более безопасный механизм, чтобы противостоять Западу и развивать бизнес, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он рассказал LIFE.ru на саммите Россия — Африка, что уже сейчас ведется наращивание кадровых специалистов при помощи российских партнеров.

Африканцы помнят советское время, когда мы помогали им наладить промышленность, открывали больницы. Сейчас мы наращиваем кадровый потенциал в Африке, можем обеспечить языковую подготовку, направляя туда достойных специалистов, чтобы там готовить кадры, — уточнил парламентарий.

По его словам, совместно два государства могут не только обеспечить добычу, но и заняться строительством современных предприятий и атомных электростанций, обратившись к опыту СССР. Депутат подчеркнул, что для России важно оказывать поддержку африканским странам. Кроме того, Африка является одним из главных потребителей российской пшеницы — главным импортером данного продукта остается Египет. Гаврилов напомнил, что в беднейшие страны зерно и удобрение поставляется бесплатно. Парламентарий заключил, что Россия будет наращивать с Африкой товарооборот, который на сегодняшний момент составляет $20 млрд.

Экономист Иван Лизан ранее заявил, что на саммите Россия может сделать заявление о передаче опредленного количества зерна Африке. По его словам, таким образом «Москва закроет гештальт по зерновой сделке» и «укрепит политические и экономические позиции на Черном континенте».