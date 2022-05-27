Депутат ГД рассказал, как в парламенте рассчитывают штраф для прогульщиков Депутат ГД Карамзина: за прогул у парламентария могут вычесть средний заработок за день

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Депутат Госдумы должен присутствовать на пленарных заседаниях палаты. Отсутствие считается прогулом, за это у парламентария могут вычесть штраф в размере среднего дневного заработка. Специальный учёт по количеству присутствующих и отсутствующих на каждом заседании ведёт комиссия Госдумы по регламенту. Об этом РИА Новости рассказала замглавы комиссии Раиса Карамзина.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в основе работы парламента должна лежать самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания, а для прогульщиков существуют штрафы.

Если он не посещает заседания, это считается прогулом, высчитывается среднедневной заработок, — пояснила Карамзина.

По её словам, присутствие депутатов на заседаниях фиксируется специальной справкой, которую передают спикеру палаты на подпись. В документе указано, сколько человек находятся в официальных командировках.

Когда пленарное заседание, мы не имеем права уезжать, мы обязаны работать. Если он уехал и ему не подписали командировку, это будет считаться прогулом, — добавила депутат.

При этом, по словам Карамзиной, не считается прогулом поездка парламентария по государственному заданию, официально оформленная командировка и отпуск за свой счёт. Также депутаты обязаны работать с избирателями в регионах. Что касается вопроса прогулов, то его могут вынести на обсуждение мандатной комиссии.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутатов за пропуски заседаний совета нижней палаты парламента. Он также выразил недовольство тем, что на заседаниях часто присутствуют не главы комитетов, а их заместители. Володин отметил, что больше всего пропусков заседания совета на счету главы комитета по делам СНГ Леонида Калашникова (КПРФ), руководителя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова (ЕР) и Дмитрия Свищева (ЛДПР), возглавляющего комитет по физкультуре. Вместо них на заседания приходили замы из других фракций, что создавало сложности в работе.