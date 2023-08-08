Депутат ГД попросил снять ограничения на проведение митингов Депутат ГД Даванков попросил снять коронавирусные ограничения на проведение митингов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой снять все коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий и других массовых акций в регионах России, сообщает РИА Новости. Он отметил, что во многих субъектах РФ по-прежнему действует режим «повышенной готовности», но это не мешает властям проводить праздничные концерты.

Прошу Вас рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ и управлениям Роспотребнадзора в субъектах РФ отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов, — говорится в тексте обращения Даванкова к Голиковой.

Сам депутат является кандидатом на пост мэра Москвы, выборы состоятся в сентябре 2023 года.

21 июля мусульмане вышли на стихийный митинг в центре Москвы. Толпа прошла по Большой Татарской улицы от мечети и далее по Замоскворечью. Полиция и Росгвардия, вызванные ранее для усиления охраны мечетей, не препятствовали шествию, о задержаниях не сообщалось. Поводом для акции мог стать рейд ОМОНа в молельный дом в Котельниках: 7 июля силовики ворвались в помещение и сорвали пятничный намаз. Мусульманское сообщество выразило протест из-за оскорбления их религиозных ценностей.