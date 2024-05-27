Депутат ГД потребовал национализировать одного из операторов связи Хинштейн потребовал заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Александр Хинштейн

Председатель комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн обратился к ФАС с просьбой заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», сообщает «Коммерсант». Также он написал в Генеральную прокуратуру с просьбой вскрыть происхождение акций и взыскать их в пользу государства.

По мнению Хинштейна, продажа акций может нанести ущерб интересам государства и граждан, учитывая стратегическое значение компании и наличие у нее лицензий ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. В своем обращении депутат также отметил, что мажоритарные акционеры уже подали ходатайство о согласовании сделки. В интервью журналистам издания Хинштейн подтвердил свои действия и намерение инициировать процесс национализации «Уфанет».

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что усложненная логистика привела к подорожанию мобильной связи. По его словам, также на повышение цен повлияла задержка оборудования.

Экономист отметил, что оборудование для сотовой связи необходимо обновлять каждые несколько лет. Из-за роста курса доллара оно сильно подорожало и к тому же идет с задержкой. Все это приводит к тому, что затраты сотовых операторов увеличиваются.