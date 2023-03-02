Депутат ГД посоветовал отказаться от использования криптовалют Депутат Госдумы Аксаков предупредил о рисках использования криптовалют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование криптовалют может оказаться рискованным, предупредил председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил в беседе с «Парламентской газетой», что об этом свидетельствуют скандалы в США, связанные с закрытием криптобирж. Депутат объяснил, что цифровые валюты также используются для финансирования незаконных операций, в том числе обеспечивают наркотрафик.

Криптовалюта — это рискованная валюта. Тому свидетельство громкие скандалы с закрытием криптобирж, в том числе в США. <...> Очевидно, сейчас время осознания рисков криптовалют для бизнеса и граждан. Плюс криптовалюта используется для финансирования наркотрафика и других незаконных операций. <...> Очевидно, что жесткие решения по регулированию криптовалютного рынка на международном уровне будут приняты, — пояснил парламентарий.

При этом, по словам Аксакова, в России не предполагается жесткого запрета на использование криптовалюты, а только ее регулирование. Депутат порекомендовал «побыстрее уходить в нормальные фиатные деньги», так как в весеннюю сессию планируется принять законопроект о майнинге, который может ограничить криптовалюту как средство платежа на территории России.

Аксаков отметил, что Центробанк России рассматривает возможность внедрения цифрового рубля, который сможет заменить криптовалюту для жителей страны. Его эмиссия будет определяться спросом граждан, а цифровой рубль будет включен в общую денежную массу наравне с наличными деньгами и безналичными, которые находятся в обороте у кредитных организаций. Парламентарий пояснил, что базовый закон будет регулировать то, как и кем цифровые рубли будут использоваться в обороте.

Законопроекты подготовлены, внесены на рассмотрение Государственной Думы, мы ждем заключения Правительства. Один из них вводит основные понятия третьей формы денег, изменения в Гражданский кодекс. <...> Мы планировали запуск цифрового рубля с 1 апреля. Пока план не отменяем, но для этого нужно принять эти два закона, — рассказал Аксаков.

Экономист Дмитрий Потапенко ранее объяснил, в чем разница между цифровым рублем и криптовалютой. По его словам, цифровой рубль будет вариантом платежного средства, а его оборот будет отслеживаться конкретным банком.