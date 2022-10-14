Депутат ГД объяснил слова о расстреле офицеров из-за гибели мобилизованных Депутат Госдумы Морозов заявил, что не призывал расстреливать офицеров из-за гибели мобилизованных на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Морозов

Депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что не призывал расстреливать офицеров из-за гибели мобилизованных во время военной операции на Украине. В беседе с Газета.ру о том, что пользователи Сети обратили внимание на двусмысленную фразу в его посте, политик подчеркнул, что имел в виду только жесткие меры, которые, по его мнению, следует применять к некоторым чиновникам.

Оценку этому посту пусть дает каждый. Мое же мнение, что так надо относиться, может быть жестко, к чиновникам, которые сейчас не видят того, что нужно помогать людям, которые мобилизованы, и членам их семей. А не про офицеров, что их нужно расстреливать, чушь какая-то, — сказал Морозов.

Отметим, что пост с заголовком «Еще о мерах поддержки мобилизованных» был опубликован на личной странице парламентария в ВКонтакте. В нем Морозов заявил, что узнал из СМИ о пяти погибших мобилизованных из Челябинска в зоне СВО и обрушился с критикой на тех, кто отправил бойцов на передовую.

Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобождённые территории для их защиты, а не на передовую. После таких «ошибок» офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять, — написал Морозов.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат. Представители военкомата выразили соболезнования родным бойцов.