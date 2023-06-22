Депутат ГД назвала требования молодежной программы Минстроя сомнительными Депутат ГД Разворотнева назвала сложными требования молодежной программы от Минстроя

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева

Требования молодежной программы Минстроя, которая предполагает возвращение 50% от съема жилья в пользу будущего первого взноса по ипотеке для граждан до 35 лет, сомнительные и сложные, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В разговоре с «360» парламентарий пояснила, что параллельно копить на покупку собственного жилья и отдавать часть зарплаты арендодателям для молодых людей тяжело.

Откровенно говоря, есть определенные сомнения, что молодым семьям хватит зарплаты. Даже если частично оплачивать аренду, но при этом еще копить на ипотеку, то на что жить? У молодежи нет таких денег, — отметила депутат.

Разворотнева подчеркнула, что в России есть проблема с рынком арендного жилья из-за отсутствия наемных домов и развития этого сектора. Она напомнила, что в стране около 95% жилых помещений находятся в собственности. Кроме того, при высоких ценах на квартиры их просто не будут снимать, а устанавливать низкие цены не могут позволить себе инвесторы, считает депутат.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Для решения проблемы парламентарий предлагает установить субсидии, которые будут выгодны как арендодателям, так и молодежи.

Парламентарий заявила, что пока формулировки инициативы неточные. Так, непонятно, сколько молодая семья должна накопить на ипотеку, чтобы получать субсидии. При этом саму программу депутат считает полезной с точки зрения появления цивилизованного съемного жилья и возможности повысить уровень жизни. Она выразила надежду, что в будущем программа может затронуть не только молодые семьи, но и россиян, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, и детей-сирот.

Пока информация об инициативе неконкретная, и даже непонятно, о каком жилом фонде там может идти речь. Поэтому неясно, будет ли программа охватывать частный сектор под наем или же упор сделают исключительно на новостройки, — заключила Разворотнева.

Министерство строительства России ранее выдвинуло предложение о компенсации 50% арендной платы для молодых граждан. Участвующим в программе необходимо будет одновременно откладывать средства на первый взнос для приобретения квартиры в новом доме через ипотечный кредит. Ожидается, что программа затронет приблизительно 310 тысяч российских граждан.