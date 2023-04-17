Депутат ГД Метелев: «Зачем токсичным гражданам находиться в нашей стране?» Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ответил на вопросы NEWS.ru

Фото: пресс-служба Комитета Госдумы по молодёжной политике

Артём Метелев

Глава комитета Госдумы по молодежной политике 29-летний Артем Метелев — один из самых молодых депутатов в российском парламенте. В последнее время его имя фигурировало в СМИ в связи со скандалом вокруг субкультуры ЧВК «Рёдан», где, в отличие от многих коллег, он проявил весьма сдержанную позицию. NEWS.ru поговорил с Метелевым о молодежной политике в России, эмигрантах и релокантах на фоне частичной мобилизации и новых инициативах комитета.

— Вы возглавляете комитет ГД по молодежной политике около полутора лет. В чем эта политика заключается сегодня прежде всего?

— Цели молодёжной политики указаны даже в законе о молодежной политике: создание в стране условий для того, чтобы молодой человек мог себя успешно самореализовать, социализироваться, раскрыть свой потенциал на благо страны. И политика государства, которую реализует страна, как раз направлена на это — начиная от помощи в трудоустройстве, приобретении жилья, реализации себя в профессиональном, творческом плане, возможности находить ещё в юном возрасте единомышленников. То есть общественные организации, которые формируются в стране — «Движение первых» и другие НКО — направлены как раз на это. Целью молодёжной политики является формирование молодого человека как гармонично развивающейся личности.

Молодёжь у нас в стране очень разная — от 14 до 35 лет, это 40 миллионов человек, и подход к ним тоже нужен разный. За последние годы мы смогли создать систему, которая удовлетворяет потребности молодых людей совершенно разного возраста. Если по-простому ответить, мы хотим, чтобы молодой человек хотел работать, жить, учиться в России, создать здесь семью, родить детей. Мы хотим, чтобы молодой человек связывал себя с Россией, чтобы он себя видел тут как профессионала, как личность. Чтобы он понимал, что нужен стране. Вот на это направлена молодёжная политика.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Молодежь весной на набережной Москвы-реки

— Мы знаем о процессах в последние год-полтора, вызвавших отток молодёжи из страны — молодежи образованной, с хорошими специальностями. Не ставит ли это под угрозу выполнение вашей задачи?

— Нет, этот фактор преувеличен. Как и то, как молодые люди воспринимают внешнеполитическую реальность. На днях видел исследование — опрашивали уехавших россиян, и около 70% собираются вернуться в ближайшие два месяца. Кто-то уезжал по каким-то объективным причинам. Кто-то на эмоциях, просто по принципу домино — они видят, что один друг уехал, второй. Думают, что там будет хорошо, сталкиваются с другой реальностью.

Но потом понимают, что лучше всего у себя дома — и в экономическом плане, все-таки деньги у людей тоже заканчиваются. И в социальном плане, и в плане восприятия — у русского человека менталитет особый. И, приезжая в «другой огород» с ним, ты всегда сталкиваешься с непредвиденными обстоятельствами. Поэтому большинство людей вернутся в ближайшее время. Это первое.

Второе, ВЦИОМ проводит исследования, в частности о том, насколько молодые люди гордятся нашей страной, насколько они верят в то, что здесь можно себя реализовать. Недавно проходил Госсовет по молодёжной политике: было озвучено, что 76% россиян считают, что в России стало больше возможностей, и они верят, что здесь можно себя реализовать. Для сравнения, около шести лет назад таких было меньше 40%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посетители на форуме инновационных финансовых технологий

Тенденция позитивная. Молодые люди видят внимание, которое им уделяет государство: молодым ученым, молодым предпринимателям — и не только талантам, а вообще молодёжи. Видят ресурсы и инструменты, которые для них появляются. За последние два года бюджет на молодёжную политику вырос в четыре раза. А если говорить о росте за 10 лет, то это больше чем в 100 раз.

Бюджет — это ресурсы, которые направляются на создание возможностей, молодежных центров, которые появляются в регионах и на всероссийском уровне, конкурсов, грантов на поддержку разных инициатив соответствующих, лагерей детских, форумов, программ развития и так далее. Это невозможно не замечать. И сейчас каждый видит в школе, вузе своих сверстников, которые побеждают в конкурсах, с ними встречаются глава нашего государства, премьер, сенаторы. Они ещё будучи студентами получают ощущение востребованности.

Вопрос молодежной политики крайне непростой, но за последние годы проделана колоссальная работа, и ни в коем случае никто здесь не планирует останавливаться — наоборот, мы только набираем темп. В конце прошлого года президент проводил Государственный совет — первый очный за два года, там было принято 38 поручений по широкому спектру вопросов: трудоустройство, жилье, дополнительные гранты для студентов колледжей, инфраструктура.

Есть принципиальная позиция руководства страны, что самое главное — это борьба за молодежь. В каком-то смысле здесь тоже фронт, информационный, идеологический. Мы видим, как пытаются работать с молодежью коллеги из недружественных стран. Понимание этого в руководстве страны есть, поэтому такие усилия прикладываются, чтобы молодые люди верили в себя. И мы видим по исследованиям, что происходит.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Участники Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» в образовательном центре «Машук» в Пятигорске. Центр «Машук» работает, как база СКФО. В стационарном пункте на сегодняшний день проходят образовательные студенческие мероприятия

— Раз уж мы затронули тему релокантов, нельзя не сказать, что после их массового отъезда стали звучать, в том числе в Госдуме, инициативы закрыть им въезд назад или усложнить жизнь другим способом. Как вы сами к ним относитесь? Считаете ли вы отъезд молодежи после начала СВО и мобилизации потерей для страны? Хотели бы вы их вернуть?

— Уехавших надо разделять. Есть те, кто уехал по внутренним идейным соображениям, критически относясь к своей стране и проводимой страной специальной военной операции. И допуская порой какие-то заявления негативные в адрес народа, людей, руководства страны. К таким людям я отношусь негативно. Считаю, что уехали — и слава богу, страна в этом смысле ничего не потеряла. А наоборот, только приобрела. Зачем токсичным гражданам, которые не желают своей стране развития, относятся агрессивно к её народу, вообще в ней находиться? Это первая, небольшая группа людей.

А есть вторая, которая, как я говорил выше, уехала на эмоциях. Если они вернутся — это хорошо и для них, и для страны. Это так или иначе специалисты. Их обратно ждут, никто не ставит никаких кордонов. Никто не планирует их судить или еще что-то. С точки зрения морали общество свою оценку им уже дало. Общество патриотически консолидировано в последнее время в вопросе СВО.

Если уехавшие адекватно относятся к своей стране, готовы служить ей в экономическом плане или быть честным, достойным гражданином или если они пойдут служить на фронт — мы ждём их обратно.

— В последние 20 лет много говорят про необходимость патриотического воспитания. Но есть мнение, что иногда чиновники за деньги налогоплательщиков учат детей любить в первую очередь государство, а не свою страну. Вы так не считаете?

— Нет, я так не считаю. Любая страна, особенно страна, развитая в военном, политическом, экономическом плане, которая считает себя державой, уделяет внимание формированию идентичности и, если по-русски говорить, патриотическому воспитанию. Это есть во многих-многих странах, возьмите Китай, Америку. Я вам более того скажу, там все гораздо существеннее в плане работы с подрастающим поколением — отношения к флагу, гимну. А мы не просто держава, не просто народ, как финны или шведы или еще кто-то там, а отдельная цивилизация, нам тысяча лет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Участницы военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Я очень рад, что в нашей стране происходят такие процессы: еще когда работал в Росмолодежи в 2015 году, мы предлагали министру науки, чтобы в школе каждое утро пели гимн и поднимали флаг. Я рад, что это все-таки произошло. Однако патриотизм нельзя искусственно привить. Надо органично создавать условия, чтобы человек находил всё больше аргументов в пользу жизни в России, уважения к своей стране и гордости за неё. Это, например, и доступность внутреннего туризма, потому что, когда путешествуешь по России, вдохновляешься, проникаешься. Те, кто страну повидал, а не только в одной Москве сидит, относится к ней совершенно по-другому.

Третье — на мой взгляд, патриотизм — это всегда про дело. Я про деятельный патриотизм, не про разговоры. Если мы будем вовлекать человека в действие, формировать в нём ответственность, то он вырастет патриотом. Тому пример — волонтерское движение, которым я занимаюсь профессионально много лет. Я считаю, что все добровольцы — это патриоты. Потому что если ты идешь по собственной воле, безвозмездно, тратишь свое время на свою страну, на свой город, условно, на озеро, которое надо почистить, это и есть деятельный патриотизм.

Вовлечение подростков в такую деятельность помогает сформировать у них гражданскую позицию. Поэтому мы и запустили крайне непростой, но важный проект — Российское движение детей и молодёжи «Движение первых». Чтобы ребята могли принести пользу обществу. Я по себе знаю: когда вы сталкиваетесь с какими-то победами и успехами, с общественным признанием, чувствуете, что вы нужны, что вы молодец, вы начинаете думать о будущем, связывать свою жизнь с этой сферой и с этой страной. Вы получаете чувство востребованности, которое и позволяет, на мой взгляд, формировать любовь к своей родине.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве

— В завершение назовите несколько главных, по вашему мнению, инициатив, которые на данный момент рассматривает ваш комитет.

— Первое — это инициатива о занятости подростков. Мы приняли в первом чтении закон, я считаю, он крайне важный, потому что у нас 91% старшеклассников хотят получать первый трудовой опыт ещё в школе. А фактически его получают только 9% — в десять раз меньше, потому что сложно трудоустроиться, очень забюрократизировано всё. Закон должен это исправить, и, по нашим оценкам, до нескольких миллионов подростков после его принятия смогут пойти на работу, заработать первые деньги, профориентироваться. Это крайне важная история.

Второе — обновление закона о молодежной политике. Мы хотим расширить меры поддержки для молодых людей, прописать отдельно блок инфраструктуры — в нашем понимании это различные молодежные пространства, которые должны появляться в городах и муниципалитетах. Их сегодня, на наш взгляд, недостаточно. Наша инициатива «Места для молодежи» поможет создать условия для самоорганизации молодежи, расширит меры поддержки, добавит полномочий органам власти по созданию подобных объектов.

Третье, поскольку у нас сейчас идёт Год наставника, мы хотим расширить количество субъектов профилактики по отношению к несовершеннолетним. Включить туда так называемых наставников. Среди трудных подростков растёт повторная преступность, и мы предложили поправить закон, чтобы в качестве меры исправительно-воспитательного воздействия суд вместо колонии мог направлять провинившихся подростков в волонтерские и другие общественные организации. А кроме того, инициатива связана с наставничеством на первом рабочем месте, чтобы молодые люди, которые устраиваются на работу, получили наставника со стороны работодателя. Эти поправки поддержаны правительством, и мы в ближайшее время их внесём в Госдуму.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости Кемеровские школьники вместе с бойцами спецназа после торжественной церемонии посвящения в ряды первого в Сибири отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена»

И еще одна инициатива, которая на слуху сейчас, — регуляция деятельности так называемых треш-стримеров. Я считаю, мы должны здесь максимально жёстко подойти к вопросу и внести в законодательство нормы, которые дадут треш-стримеру повод подумать, останется ли его неадекватное поведение безнаказанным. Мы должны отбить желание у аморальных видеоблогеров выходить в эфир, издеваться над людьми или животными за деньги или пропагандировать аморальный образ жизни.

Здесь мы солидарны с правительством, с другими комитетами, с сенаторами в вопросе ужесточения ответственности и регулирования этой темы. Предлагаем соответствующие поправки в административный и уголовный кодекс — повышение штрафов, ограничение доступа в интернет. И тоже в ближайшее время планируем закончить работу над этим законом.