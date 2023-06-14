Делимханов в разговоре с Володиным подтвердил, что он жив Депутат ГД Кузнецов: Володин поговорил с раненым Делимхановым

Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com/Global Look Press

Адам Делимханов

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале заявил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом Адамом Делимхановым, который ранее был ранен в зоне проведения СВО. Со здоровьем у парламентария проблем нет, все хорошо, передал он слова председателя Госдумы.

Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», — написал Кузнецов.

Другой депутат Госдумы Евгений Ревенко выложил в своем Telegram-канале видео, в котором спикер Володин подтверждает, что Делимханов жив, и просит коллег быть аккуратнее с непроверенной информацией.

Надо помнить о том, что пишешь и не гнаться за информацией, которая может принести людям горе, печаль, — сказал Володин перед заседанием Думы.

Ранее сообщалось, что соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение. В пресс-службе Госдумы заявляли, что парламентарий жив. Сам Кадыров заявлял, что его товарищ не выходит на связь.