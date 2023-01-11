Депутат ГД Колунов призвали снизить стоимость книг русских писателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с NEWS.ru призвал снизить стоимость книг русских писателей, а также учебников о России. По мнению парламентария, цифровизация литературы не должна препятствовать распространению бумажных носителей. Депутат подчеркнул, что в наше время книги сильно подорожали и стали стоить в районе 800-1000 рублей за штуку.

Цифровизация литературы не должна заменять классические бумажные книги. Сегодняшняя экономика издательско-печатного производства говорит об обратном процессе. Книга стала недешевым удовольствием. А на учебниках экономят не только граждане, но и библиотеки, и самое печальное — вузы...Книга не должна стоить 800-1000 рублей в сетевых магазинах для широкого потребителя, особенно про Россию или труды русских писателей, — высказался депутат.

Парламентарий призвал российских властей заняться проработкой механизмов финансирования и компенсации затрат на покупку учебников по истории России, а также произведений выдающихся российских ученых, полководцев, философов, педагогов и классиков.

Продвигать классические издания, учебники по истории и другим гуманитарным направлениям — через «цифру». Государство может выкупить авторские права и разместить подобную литературу на маркетплейсах, при условии бесплатного скачивания пользователями, в том числе и из-за рубежа. Поддержать издателей, выпускающих историческую литературу, делая акцент на российской патриотике, — считает Колунов.

Ранее президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к следующему году составит 7%. Среди наиболее значимых «упущенных» контрактов называются новые проекты Джоан Роулинг, Стивена Кинга и норвежца Ю Несбё, заменить которые тем или иным образом будет сложно.