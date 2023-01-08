Депутат ГД Гурулев: США могут предоставить Киеву ядерное оружие

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Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил URA.RU, что Россия должна быть готова к возможной передаче Вашингтоном Киеву ядерного оружия. Парламентарий указал, что подобное вооружение и так размещено в Европе и может применяться с немецких самолетов. Депутат отметил, что Вашингтону ничего не помешает обучить украинских летчиков и дать им оружие массового поражения.

Что им помешает обучить украинских летчиков и дать им ядерное оружие? К этому тоже надо быть готовыми. И здесь, главное, этот момент не прозевать. Надо ко всему быть готовыми, возможно все. Сегодня, когда противостояние достигло пика и вопрос стоит, быть России или не быть, — сказал Гурулев.

Он добавил, что для США главный вопрос в том, «чтобы уничтожить Россию полностью».

Ранее обозреватель Bloomberg Андреас Клут заявил, что США, Германии и другим союзникам Киева следует передать ВСУ танки и другие виды вооружений. В своей статье он написал, что обязательным условием для поставок тяжелого вооружения должно стать обещание Киева не наносить удары вглубь территории России. По мнению Клута, это может привести к полномасштабному конфликту, чего опасаются западные страны.