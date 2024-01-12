Депутат ГД цитатой Станиславского ответил Кирби на слова о помощи Киеву Депутат Ивлев усомнился в правдивости слов Кирби о прекращении помощи Украине

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Леонид Ивлев

Депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что высказывания координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о прекращении помощи Украине не выглядят убедительными. В беседе с РИА Новости политик привел знаменитую цитату театрального режиссера Константина Станиславского: «Не верю!».

Пока по Станиславскому: «Не верю!». Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно, — сказал Ивлев.

При этом депутат добавил, что остановка поддержки со стороны США будет закономерным итогом. По его мнению, прекращение помощи Вашингтона стало бы уроком для властей Киева.

Ранее Кирби заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву. Он также отметил, что помощь, предоставляемая прежде, теперь приостановлена. По его словам, конгресс может продолжить работу по поиску и выделению дальнейших средств из федерального бюджета для поддержки Украины.