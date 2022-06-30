Депутат ГД: Зеленский окажется на скамье подсудимых Депутат ГД Черняк: Зеленский окажется на скамье подсудимых

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

В Госдуме отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Россию в терроризме и призвавшего создать трибунал. Депутат Алексей Черняк выразил уверенность в том, что украинский лидер сам может быть признан военным преступником, сообщает РИА Новости.

Хочет Зеленский трибунал — и он его получит. Только на скамье подсудимых окажется он сам. Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником, — цитирует его агентство.

Парламентарий считает, что Зеленский должен ответить за целый ряд преступлений, в числе которых геноцид собственного народа, пропаганда фашизма, пытки российских военнопленных, обстрелы жителей ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский призвал США признать Россию спонсором терроризма. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru предположил, что Вашингтон может пойти навстречу Киеву, если победа РФ на Украине станет очевидной и «ситуативно договориться» с Москвой у американской администрации не получится.