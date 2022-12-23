Депутат ГД Аксаков: законопроект о регулировании майнинга «притормозили» Депутат ГД Аксаков: законопроект о регулировании майнинга «притормозили» до 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о регулировании майнинга «притормозили» из-за опасений, что майнинг может использоваться для вывода капитала из РФ, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что рассчитывает на принятие законопроекта в первом чтении в январе следующего года, а ко второму чтению мнение критиков будет учтено и законопроект доработан соответствующим образом.

По мысли критиков законопроекта он мог создать каналы вывода средств из нашей страны. Якобы это будет деятельность по покупке криптовалюты, а на самом деле главной задачей будет вывод капитала из нашей страны, — пояснил Аксаков.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 ноября и предусматривает установление правительством требований к майнерам по согласованию с ЦБ, а контроль будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти. В документе прописано, что полученная в результате майнинга цифровая валюта подлежит реализации без использования российской информационной структуры, за исключением отдельных случаев.

Будущее криптовалют и майнинга в России обсуждался властями на протяжении нескольких последних месяцев. Центробанк настаивал на их запрете, Минфин — на регулировании. В итоге правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой вошли предложения Минфина. Легализовывать криптовалюты в качестве платежа на территории России не планируется.