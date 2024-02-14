В ГД предупредили о возможном закрытии границы с одной европейской страной Депутат Затулин: Эстония может закрыть границу с Россией

Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эстония может закрыть границу с Россией, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с НСН парламентарий подчеркнул, что проблемы на границе начались еще до начала специальной военной операции на Украине. По его словам, не стоит ожидать снисхождения со стороны Эстонии.

Эстония на протяжении всех этих лет создает постоянные проблемы на пограничном переходе в Нарве. <...> Проблемы на границе начались еще до начала спецоперации. Я бы не рассчитывал на снисхождение со стороны Эстонии. Если будет малейшее желание, страна доведет все до закрытия границы, — пояснил депутат.

Он отметил, что Эстония враждебно относится к России. Затулин напомнил, что логистические связи с Эстонией сокращены до минимума. Государство пытается прервать любые связи населения с Россией. Парламентарий пояснил, что для Эстонии такая позиция выгодна. По его словам, государство «именно за это пригласили в НАТО и в ЕС».

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин ранее заявил, что Эстония хочет запугать проживающих в республике россиян, чтобы снизить явку на выборах в Таллине. По его словам, нагнетается информационный фон, избирателей недвусмысленно «предупреждают» о последствиях участия в голосовании.