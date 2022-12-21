Бутина назвала главную задачу России на предстоящий год Депутат Бутина: в 2023 году России следует решить проблему с коммуникацией внутри страны

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В 2023 году России следует сконцентрироваться на преодолении проблем с коммуникацией внутри страны, рассказала «Царьграду» депутат Госдумы Мария Бутина. Она отметила, что в России производится «практически все», но предприятия могут упускать возможности продуктивного сотрудничества, так как просто не знают друг о друге.

Самой главной проблемой, которую я вижу, является отсутствие коммуникации. Я много езжу по регионам, в стране производится практически всё. Но, к сожалению, предприятия зачастую друг о друге просто не знают, из-за чего не реализуются потенциально очень успешные коллаборации. Сейчас эта ситуация начинает меняться, — подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что в России тем не менее есть трудности с импортозамещением в области станкостроения и высоких технологий.

Глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев ранее заявил, что в отдельных сегментах интернет-блока импортозамещение России проходит ударными темпами, а в каких-то нет. Конкретизируя, специалист уточнил, что отечественные IT-специалисты в большей степени пользуются услугами зарубежных удостоверяющих центров (там выдаются сертификаты электронной подписи юр- и физлицам).