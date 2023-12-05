Депутат Блоцкий ушел из Госдумы: почему деньги не помогли сохранить мандат Госдума досрочно прекратила полномочия самого богатого депутата Блоцкого

Фото: duma.gov

Владимир Блоцкий

Госдума досрочно прекратила полномочия Владимира Блоцкого, известного в качестве самого богатого депутата. Продолжит ли он карьеру в политике, почему деньги не помогли сохранить мандат?

Почему Блоцкого отправили в отставку

Госдума приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата от фракции КПРФ. Основанием для этого послужило личное заявление парламентария.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Блоцкого Владимира Николаевича <...> 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в документе.

Политик был избран по партийным спискам, поэтому решение о замещении вакантного места в Госдуме КПРФ примет в установленные законом сроки. В ГД парламентарий занимал пост зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Сколько заработал Блоцкий

Согласно декларации о доходах, в 2022 году депутат увеличил свой доход в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Журналисты изучили документы и выяснили, что в 2021 году он задекларировал 3,52 млрд рублей, заняв первое место среди парламентариев, хотя в 2020 году занимал лишь шестое. В 2021 году Блоцкий занял 46-е место в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих».

Согласно декларации за 2021 год, Блоцкому принадлежат девять земельных участков и четыре дома (один из участков и домов находятся в Великобритании), четыре квартиры (в том числе та, где ему принадлежит 1/10 часть) и два машино-места. Также политик владел двумя Porsche — Cayenne Diesel и Panamera 4s. Доход супруги депутата составил 3,8 млн рублей.

Декларацию о доходах за 2022 год депутат не публиковал, поскольку в конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко объяснял, Блоцкий стал самым богатым парламентарием из-за продажи бизнеса.

«Блоцкий является большим специалистом, в том числе по работе в аграрном комитете, имеет большой опыт работы в рыбной отрасли, поэтому мы относимся к нему в первую очередь как к специалисту», — сказал Ющенко.

До работы в Госдуме Блоцкий являлся исполнительным директором Ассоциации отечественных рыбопромышленников. С 2004 года возглавлял правовой департамент ООО «Управляющая компания Ф.Э.С.Т.», в которую входят АО «Феникс», АО «Эридан», АО «Стрелец», АО «Таурус», которые занимаются промышленным рыболовством.

С 2005 года он возглавлял ООО «Управляющая компания «Флотокеанпродукт» — организацию, занимающуюся оптовой и розничной торговлей пищевыми продуктами, в том числе рыбой и морепродуктами. Компания существует до сих пор, ее генеральным директором является Владимир Шалаев.

По информации «Новой газеты», Блоцкий пытался получить вид на жительство в Венгрии. Журналисты считают, что депутат мог воспользоваться программой покупки венгерских бондов — ценных бумаг, дающих право владельцу на получение заранее определенного дохода в оговоренные сроки. Эта информация не была подтверждена.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжит ли Блоцкий карьеру в политике

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин недавно говорил, что парламентарий продолжит работу с партией. По его словам, Блоцкий сосредоточится на вопросах сельского хозяйства и международного сотрудничества.

«Блоцкий использует опыт работы народных предприятий в практической деятельности и достигнет высоких результатов», — отмечал Афонин.

Афонин также сообщал, что экс-парламентарий также будет заниматься укреплением сотрудничества России с Китаем, а также с африканскими и латиноамериканскими странами.

Daily Storm писал, что Блоцкий сдает мандат, чтобы «сосредоточиться на бизнесе».

«По согласованию с фракцией принято решение о переходе на работу в агропромышленное предприятие в рамках углубления экономического сотрудничества с дружественными странами», — заявил Блоцкий.

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