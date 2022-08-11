Депутат Бессараб: повышение МРОТ может обрушить экономику России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы увеличить МРОТ в два раза, придется дополнительно напечатать деньги, так как в бюджете средства отсутствуют, в итоге это может привести к обрушению экономики России, заявила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб. Она считает, что добиться повышения МРОТ до 30 тысяч рублей можно, но постепенно, в течение 4-5 лет, пишет «360».

С учетом отсутствия средств в бюджете нам понадобится дополнительно напечатать деньги, что, естественно, может привести к еще большей инфляции. <...> Люди понимают: все, что делается хорошо, делается поэтапно, пошагово. Не бывает таких эффективных решений в экономике, когда что-то повышается сразу в два раза, — пояснила парламентарий.

Бессараб надеется, что на следующий год инфляция станет такой, на которую рассчитывают Центробанк и Минфин, а также приостановится рост цен на товары и услуги. Депутат заверила, что МРОТ, как и выплаты, будут повышаться в любом случае.

Законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей планируется внести на рассмотрение в Госдуму 11 августа. При положительном решении повышение минимального размера оплаты труда произойдёт уже с 1 января 2023 года. Авторами инициативы выступила группа депутатов фракции ЛДПР. Они считают, что повышение МРОТ поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.