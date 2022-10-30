В МИД России рассказали, кто сорвал зерновую сделку Захарова: зерновую сделку сорвали Зеленский и британские специалисты

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Виновными в срыве зерновой сделки являются президент Украины Владимир Зеленский и британские специалисты, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, именно они хотят добиться продовольственного кризиса в мире. Захарова заявила, что власти в Киеве держатся за счет денег, оружия и смерти.

Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей. На этом адском троне держится киевский режим: деньги, оружие, смерть, — считает дипломат.

Представитель МИД напомнила о заявлении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, который накануне сообщил, что Россия готова на безвозмездной основе направит в беднейшие страны мира около 500 тысяч тонн зерна. Кроме этого она подчеркнула, что власти страны неоднократно предлагали передавать удобрения нуждающимся странам. По словам Захаровой, «киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем все, даже когда другие дарят другим».

Накануне Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, атака проводилась при участии и под контролем британских специалистов.

В Минобороны сообщили, что подвергшиеся террористической атаке корабли ЧФ были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В МИД России назвали произошедшее терактом. В ведомстве добавили, что решение о приостановке участия в сделке принято в связи с невозможностью гарантировать безопасность гражданских сухогрузов.