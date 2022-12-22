«Деньги не пахнут»: Путин о том, куда идут деньги за транзит газа Путин: Украина продолжает брать деньги за транзит российского газа

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает средства за транзит российского газа через свою территорию, при этом называет РФ «агрессором». По его словам, «деньги для них не пахнут».

Как обычно в таких случаях говорят: «Смотри, кто заинтересован». Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи газа российского на европейский рынок. Кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги... Деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут, — сказал Путин на пресс-подходе после заседания Госсовета.

Ранее бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение «Нафтогазу» проработать возможность забирать российский газ из транзитных трубопроводов. Он пояснил, что такая задача была поставлена в связи с недостаточной заполненностью украинских газохранилищ.

Ранее стало известно, что в России сократилось производство электроэнергии из-за прекращения поставок в страны Евросоюза. С начала лета производство электричества в европейской части России и на Урале сократилось на 1,2%, до 397 млрд кВт/ч, на северо-западе страны — на 3%, до 52 млрд кВт/ч. На страны Европы ранее уходило более половины всего объема поставок.