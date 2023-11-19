«Деньги и кровь»: Медведев раскрыл суть доктрины безопасности США Медведев назвал симбиоз «денег и крови» сутью доктрины безопасности США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Соединенные Штаты вкладывают средства в свой военно-промышленный комплекс и конфликты в других странах, что является квинтэссенцией американской доктрины безопасности, написал во «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом политик прокомментировал статью президента США Джо Байдена о кризисах на Ближнем Востоке и Украине.

Медведев привел в пример слова американского лидера о том, что «великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу». Также Байден заявлял, что именно этот прогресс делает мир более безопасным, а США — защищенными, отметил зампред.

Это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред. Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. «Инвестиции» в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты «более защищенными». <...> Деньги + кровь = хорошие инвестиции. Очень по-американски, — отметил Медведев.

Статью Джо Байдена, написанную для американской газеты Washington Post, также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, размышления американского лидера выглядят как «абсурдный набор несуразиц» и заставляют ждать анализов не колонки, а ее автора.