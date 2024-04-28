«Денег нет на уборку улиц»: Володин о закрытии Финляндией границ с Россией Володин: власти Финляндии наказали граждан закрытием КПП на границе с Россией

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Власти Финляндии лишили страну возможности развиваться, приняв решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, заявил в Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, из-за ухудшения экономической ситуации в населенных пунктах нет денег даже на уборку улиц. Он считает, что финские власти наказывают своих граждан.

Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться. <...> Финский муниципалитет Виролахти, расположенный недалеко от границы с Россией, планируют объединить с городом Хамина в той же провинции из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов: денег нет даже на уборку улиц, — написал Володин.

Он добавил, что туристический поток в Финляндию остановился, бизнес по стране закрывается. По словам Володина, Хельсинки «угробили» экономику собственными руками. Спикер ГД подчеркнул, что теперь власти Финляндии просят у Европейского союза €10 млрд на финансирование регионов, расположенных рядом с российской границей.

Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что с 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения по закрытию пунктов пропуска на границе с РФ. Так, приостанавливается движение прогулочных судов. Кроме этого, закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.