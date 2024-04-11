«Демонстрирует сущность»: Кремль о планах Киева атаковать Крымский мост Песков: заявлениями о планах атаковать Крым Украина показывает свою сущность

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Дмитрий Песков

Украина в открытую заявляет о том, что собирается совершать террористические акты в отношении объектов российской инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, таким образом Киев лишний раз демонстрирует свою сущность, передает ТАСС.

Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность, — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского лишний раз доказывают необходимость спецоперации. По его словам, российский лидер Владимир Путин принял абсолютно правильное и выверенное решение, объявив о начале СВО.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. По его словам, на полуострове есть и другие объекты, которые представляют интерес для ВСУ.

Глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов при этом заявлял, что Крымский мост действительно остается приоритетной целью. Однако он подчеркнул, что Киев не сможет уничтожить сооружение, так как оно хорошо защищено.