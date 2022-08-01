«Жуть»: Захарова о баннере напротив посольства Латвии в Москве Захарова высказалась о нецензурном баннере напротив посольства Латвии в Москве

Фото: MariaVladimirovnaZakharova/t/me

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram прокомментировала появление нецензурного баннера, стилизованного под изображение телеканала «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) напротив посольства Латвии в Москве 1 августа. Захарова напомнила про заявление службы государственной безопасности Латвии о рисках, возникающих из-за переезда в Ригу журналистов «независимых российских СМИ». Захарова уточнила, что «предателей нигде не любят,» а также назвала «перебором» то, что «госбезопасность Латвии развешивает в Москве плакаты».

Жуть появилась напротив посольства Латвии в Москве. Дело рук Кремля? Можно было бы так подумать. Только есть нюансы <...> Предателей нигде не любят, цену им знают. Но вот чтобы госбезопасность Латвии ещt и плакаты в Москве развешивала, это, конечно, перебор, — написала Захарова.

Telegram-канал «Осторожно, новости» позже сообщил, что баннер убрали после того, как запись о нем появилась в канале Захаровой.

17 июля генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что канал собирается частично возобновить своё вещание. Российское медиа приостановило вещание в марте 2022 года. Недавно стало известно, что «Дождь» получил лицензию на работу на территории Латвии. Такое разрешение выдал Национальный совет электронных СМИ страны. Ожидается, что теперь телеканал возобновит вещание из Риги.