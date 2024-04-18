Названа статья, по которой проходит дело об убийстве мотоциклиста в Москве СК рассматривает дело об убийстве мотоциклиста, как совершенное группой лиц

Фото: t.me/moscowproc

Московские следователи переквалифицировали на более тяжкую статью дело об убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве, сообщили в столичном СК. Теперь оно проходит по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. По данным ведомства, решение об этом принято в рамках предварительного следствия.

В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пунктами «и, ж» части второй статье 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали отца и друга подозреваемого в убийстве москвича, сейчас с ними работают следователи. По место жительства предполагаемого убийцы, а также лиц из его окружения проводятся обыски. Вместе с этим проверяется законность получения им и его родственниками российского гражданства. Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предположил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение. По его словам, это тягчайшее преступление против личности, за которое предусмотрена серьезная уголовная ответственность.