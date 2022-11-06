Дело о пожаре в клубе «Полигон» рассмотрят в центральном аппарате СКР Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в клубе «Полигон» в центральный аппарат СКР

Фото: Прокуратура Костромской области/ТАСС

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать в Главное управление СКР уголовные дела о пожаре в костромском кафе «Полигон». На сайте ведомства уточнили, что председатель СК потребовал рассмотреть инцидент с юридической точки зрения, провести оценку ЧП, и установить лиц, ответственных за безопасность учреждения.

Александр Бастрыкин потребовал дать принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, принять исчерпывающие меры к установлению полного круга лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности кафе, в том числе и должностных лиц контролирующих органов, — сказано в сообщении.

Ранее суд в Костроме арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовала работу сгоревшего ночного клуба «Полигон». Она подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия.