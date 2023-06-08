«Дело нечисто»: Песков о расследовании взрывов на «Северных потоках» Песков: прозрачное расследование взрывов на «Северных потоках» не проводится

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Пресс-секретарь президента России Песков

Прозрачное расследование взрывов на «Северных потоках» не проводится. Во всей этой ситуации «дело нечисто», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле не знают, насколько достоверны публикации о том, что ЦРУ было информировано о планах Украины устроить диверсию на «Северных потоках».

Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного, международного, срочного расследования, коего сейчас не происходит. И к любым попыткам расследования российская сторона не допускается, мы не имеем возможности принимать участие. Мы не знаем, насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не взывает, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрывам на газопроводах.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии.